Слот о реакции на судейство: «Игроки чаще принимают верные решения, чем арбитры, на мой взгляд. Обычно я спокоен, но есть определенный предел»
Арне Слот объяснил свою эмоциональную реакцию на решения судей.
В нынешнем сезоне главный тренер «Ливерпуля» получил 3 желтых карточки.
«Думаю, обычно я спокоен, но – не знаю, разумно ли так говорить, – для меня есть определенный предел дозволенного, когда я могу не сдержать эмоций. К сожалению, до этого предела могут довести только судейские решения – в большей степени, чем решения игроков, потому что они принимают верные решения чаще, чем судьи. На мой взгляд. Для моей команды.
Матч с «Челси» была эмоциональным. Нам должны были дать второй пенальти, но ВАР изменил это решение. Думаю в этой игре было много противоречивых решений.
Итак, как я уже сказал, игра с «Челси» была эмоциональной, и, возможно, мне следует чаще держать себя в руках, а не переступать черту. Такова реальность», – сказал Слот.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
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