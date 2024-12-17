Слот о реакции на судейство: «Игроки чаще принимают верные решения, чем арбитры, на мой взгляд. Обычно я спокоен, но есть определенный предел»

Арне Слот объяснил свою эмоциональную реакцию на решения судей.

В нынешнем сезоне главный тренер «Ливерпуля » получил 3 желтых карточки.

«Думаю, обычно я спокоен, но – не знаю, разумно ли так говорить, – для меня есть определенный предел дозволенного, когда я могу не сдержать эмоций. К сожалению, до этого предела могут довести только судейские решения – в большей степени, чем решения игроков, потому что они принимают верные решения чаще, чем судьи. На мой взгляд. Для моей команды.

Матч с «Челси» была эмоциональным. Нам должны были дать второй пенальти, но ВАР изменил это решение. Думаю в этой игре было много противоречивых решений.

Итак, как я уже сказал, игра с «Челси » была эмоциональной, и, возможно, мне следует чаще держать себя в руках, а не переступать черту. Такова реальность», – сказал Слот .