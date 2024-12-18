ЦСКА выложил фото Жемалетдинова с рыбалки: «Рыба обработана и сразу же отпущена в водоем, если что☺️»
ЦСКА показал фото Рифата Жемалетдинова с рыбалки.
В своем телеграм-канале московский клуб опубликовал фотографию, на которой полузащитник, сидя на берегу реки, держит в руках пойманного карпа.
«Пока кто-то пытается поймать инсайды, Рифат Жемалетдинов поймал карпа.
Если что, рыба была специальным образом обработана и сразу же отпущена обратно в водоем», – говорится в сообщении ЦСКА.
В текущем сезоне Жемалетдинов провел за ЦСКА 13 матчей в Мир РПЛ, отметившись голом и ассистом.
Фото: t.me/pfccskamoscow
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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