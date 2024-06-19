Месси о победе на ЧМ: «Я думаю, что все предначертано. Бог хотел, чтобы это произошло, и именно поэтому это случилось»
Лионель Месси вспомнил о победе на чемпионате мира.
«Я всегда был благодарен за любовь, которую получал на протяжении всей своей карьеры. И казалось, что все хотели, чтобы это закончилось именно так, что я не мог уйти из футбола, не став чемпионом мира. И что ж, слава Богу, это стало возможным и увенчало всю мою карьеру. Я добился гораздо большего, чем мечтал, когда начинал карьеру, я никогда не думал, что испытаю это все.
Я думаю, что все проходит по какой-то причине и что все предначертано. Мне кажется, если что-то должно произойти, то так и будет. Бог хотел, чтобы это произошло, и именно поэтому это случилось», – сказал нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины в интервью América TV.
Ученики Его спросили у Него: Равви́! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?
Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии.
(Ин.9:1-3)
Если не сыт желудком, то хотя бы духом будешь.
P. S. Что касается первого предложения, то не нужно приводит пример США. Там поход в церковь с семьёй это что-то вроде семейной традиции.
и самые бедные страны тотально верующие.
(с) Ганс-Христиан Андерсен
Не заслуга товарищей по сборной - не, какой-то персонаж так захотел.