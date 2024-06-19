Месси о победе на ЧМ: «Я думаю, что все предначертано. Бог хотел, чтобы это произошло, и именно поэтому это случилось»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Интер Майами религия Футбол

Лионель Месси вспомнил о победе на чемпионате мира.

«Я всегда был благодарен за любовь, которую получал на протяжении всей своей карьеры. И казалось, что все хотели, чтобы это закончилось именно так, что я не мог уйти из футбола, не став чемпионом мира. И что ж, слава Богу, это стало возможным и увенчало всю мою карьеру. Я добился гораздо большего, чем мечтал, когда начинал карьеру, я никогда не думал, что испытаю это все. 

Я думаю, что все проходит по какой-то причине и что все предначертано. Мне кажется, если что-то должно произойти, то так и будет. Бог хотел, чтобы это произошло, и именно поэтому это случилось», – сказал нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины в интервью América TV.

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82 комментария
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Так же как бог хотел чтобы дети инвалиды рождались , ох уж этот БОГ
+59
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Как же надоел этот карлик про свою купленную судейскую ЧМ верещать, как будто до него этот турнир никто не выигрывал
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И имя этому Богу — Джанни Инфантино
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Месси прошел футбол. Этот пас сборной Нидерландов не забудут.
+27
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Месси и правда прошёл футбол. Это удивительное достижение, на самом деле, по-моему, он самый титулованный игрок, как в командных трофеях так и в индивидуальных: кубки, чемпионства, золотые мячи и бутсы. Но могу ошибаться, меня поправят, если это не так.
+28
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+7
Ответ Солдатик
Открой Библию, просветись и расскажи тому кто тебе лайк поставил.
«Ветхий завет» показывает читателям одного из самых мстительных, эгоистичных и самовлюблённых литературных персонажей.
+8
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+7
Ответ Солдатик
Комментарий скрыт
это он тебе сказал?
+10
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+6
Ну зачем ФИФА/УЕФА к богам приравнивать?)
+22
-17
+5
Ответ Солдатик
19 лайков , 19 человек в Бога не верит. А потом вопросы задают. Это проблема молодёжи. Когда побежишь от тцк или в окопе будешь сидеть. Так и так поверишь.
Когда люди верят из одного только страха – то грош цена такой религии и её богу.
+6
-1
+5
Ответ Солдатик
Сам сочинил, сам поверил. Молодец. 2.
Автор цитаты Джеймс Морроу, писатель. Лицо малоизвестное, поэтому и не стал включать его имя. А что касается вас, то неужели так трудно было скопировать текст и найти автора? Или действуйте по принципу: не думай, а просто верь?
+3
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+3
Ответ Солдатик
19 лайков , 19 человек в Бога не верит. А потом вопросы задают. Это проблема молодёжи. Когда побежишь от тцк или в окопе будешь сидеть. Так и так поверишь.
«„В окопах нет атеистов“ — это не аргумент против атеистов, это аргумент против окопов». ©
+3
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+2
Ответ Солдатик
Месси прошел футбол. Этот пас сборной Нидерландов не забудут.
Или как он раскатал Йошко Гвардиола
+6
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+2
Ответ thusday31
Комментарий удален модератором
Визжит , значит любит. Это как с бабой.
+5
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+2
Ответ Солдатик
19 лайков , 19 человек в Бога не верит. А потом вопросы задают. Это проблема молодёжи. Когда побежишь от тцк или в окопе будешь сидеть. Так и так поверишь.
посмотри где страны больше всего верят и меньше всего. и на дела молодежи там. сделай выводы.
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Ответ Глас вопиющего в пустыне
И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики Его спросили у Него: Равви́! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. (Ин.9:1-3)
Спасибо не надо
+2
0
+2
Ответ jvs5t7gcrf
Так же как бог хотел чтобы дети инвалиды рождались , ох уж этот БОГ
И, проходя, увидел человека, слепого от рождения.
Ученики Его спросили у Него: Равви́! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?
Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии.
(Ин.9:1-3)
+4
-3
+1
Это да.. Но слёзы и обсер Авейру с Марокко был не менее красив.. Геша был "великолепен" со своими волосами.. А-ха-ха-ха.. 💪😀🤣🍓💃
+1
0
+1
Какой же пожар в комментариях под новостью, где Месси просто поблагодарил бога 🧯🧯
+2
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+1
Ответ Рассол Уэстбрик
Лёлик уже в сотый раз свою шарманку заводит о помощи Бога (читать как Инфантино)
🧯
+2
-1
+1
Ответ Солдатик
А ты не боись, ты будь информативен. Боятся тока каклы в Германии и Польше за родину погибать.
Я не вижу особой разницы между религией и патриотизмом (я называю его неорелигией), следовательно, и смысла в том, чтобы умирать за родину.
+1
0
+1
Лёлик уже в сотый раз свою шарманку заводит о помощи Бога (читать как Инфантино)
+10
-9
+1
Ответ Misha_Sapunov
посмотри где страны больше всего верят и меньше всего. и на дела молодежи там. сделай выводы.
Лучше ориентироваться на уровень жизни населения.
Если не сыт желудком, то хотя бы духом будешь.

P. S. Что касается первого предложения, то не нужно приводит пример США. Там поход в церковь с семьёй это что-то вроде семейной традиции.
+1
0
+1
Ответ Lionel Andres Messi 10
Лучше ориентироваться на уровень жизни населения. Если не сыт желудком, то хотя бы духом будешь. P. S. Что касается первого предложения, то не нужно приводит пример США. Там поход в церковь с семьёй это что-то вроде семейной традиции.
тем не менее штаты далеко не массово верующая страна.
и самые бедные страны тотально верующие.
+1
0
+1
Ответ Солдатик
19 лайков , 19 человек в Бога не верит. А потом вопросы задают. Это проблема молодёжи. Когда побежишь от тцк или в окопе будешь сидеть. Так и так поверишь.
Думающий атеист, живущий по совести, сам не понимает, насколько он близок к Богу. Потому что творит добро, не ожидая награды. В отличие от верующих лицемеров
(с) Ганс-Христиан Андерсен
+1
0
+1
Ответ Солдатик
Зеленский Володимир.
🤦‍♂️ебинарио
+1
0
+1
Ответ Xabi Alonso78
Как же надоел этот карлик про свою купленную судейскую ЧМ верещать, как будто до него этот турнир никто не выигрывал
Жаль вас реально. Персонально тебя и каждого плюсанувшего
+1
0
+1
Исключительная вера в собственную избранность. Видимо новое имя Бога - Джанни.
+11
-10
+1
Ответ Артём Горбенко
Какой же пожар в комментариях под новостью, где Месси просто поблагодарил бога 🧯🧯
Это правильно.
Не заслуга товарищей по сборной - не, какой-то персонаж так захотел.
0
0
0
Бог хотел убить тысячи детей в палестине
+2
-2
0
Ответ Xabi Alonso78
Как же надоел этот карлик про свою купленную судейскую ЧМ верещать, как будто до него этот турнир никто не выигрывал
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