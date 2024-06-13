Месси о победе на ЧМ-2022: «Единственное, чего мне не хватало, она изменила все. В футболе я добился всего»

Лионель Месси рассказал, что изменилось в его жизни после победы на ЧМ-2022.

«Хотя я все тот же и ничего не изменилось ни в моей повседневной жизни, ни в моем образе мышления, тот факт, что я стал чемпионом мира, изменил мою жизнь по многим причинам. Стать чемпионом мира может не каждый, и добиться этого очень сложно.

Это вечная мечта как для меня, так и для любого футболиста. Это было единственное, чего мне не хватало.

Мне очень повезло, что я выиграл все в «Барселоне», выиграл все на индивидуальном уровне, спустя долгое время я выиграл Кубок Америки в составе сборной. Титула чемпиона мира мне не хватало, чтобы подвести итог карьере.

В футболе я добился всего, чего можно. Так что, хоть победа на ЧМ ничего не изменила, в то же время она изменила все.

В спортивном плане это был самый счастливый момент моей жизни», – сказал форвард сборной .