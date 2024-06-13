Месси о победе на ЧМ-2022: «Единственное, чего мне не хватало, она изменила все. В футболе я добился всего»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Интер Майами Футбол

Лионель Месси рассказал, что изменилось в его жизни после победы на ЧМ-2022.

«Хотя я все тот же и ничего не изменилось ни в моей повседневной жизни, ни в моем образе мышления, тот факт, что я стал чемпионом мира, изменил мою жизнь по многим причинам. Стать чемпионом мира может не каждый, и добиться этого очень сложно.

Это вечная мечта как для меня, так и для любого футболиста. Это было единственное, чего мне не хватало.

Мне очень повезло, что я выиграл все в «Барселоне», выиграл все на индивидуальном уровне, спустя долгое время я выиграл Кубок Америки в составе сборной. Титула чемпиона мира мне не хватало, чтобы подвести итог карьере.

В футболе я добился всего, чего можно. Так что, хоть победа на ЧМ ничего не изменила, в то же время она изменила все.

В спортивном плане это был самый счастливый момент моей жизни», – сказал форвард сборной Аргентины.

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17 комментариев
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Вишенкой на торте являлось бы чемпионство в величайшей лиге мира ФНЛ, тогда карьеру Лео точно можно будет назвать величайшей в истории футбола
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Вопрос к фанам Роналду: почему Месси за 7 матчей 5 пенальти на ЧМ 22 это плохо, а Роналду за 4 матча 3 пенальти на Евро 21 это хорошо? 🤔
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Гештальт закрыл последней попыткой
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Ответ Денис Ширинов
Молодец, хорошо левые пенки зашли, сын чеферина))
У него 3+4 на турнире даже без учёта пенок , что для любого апз был бы турнир жизни
Ротик вытри
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Ответ SaH4r.
Вы тоже зашли в комменты, чтобы насладиться слезами маргаринов?
Бесконечное нытье после 18.12.22 бесценно 😆
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18.12.2022 стало точкой невозврата и для последователей Криша. Тот факт, что Месси до конца их дней будет Чемпионом Мира, раз и навсегда изменил их жизнь
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как же он задолбал, как и его оппонент из лиги верблюд. скоро они уйдут и футбол будет прежним
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Одно интервью на 58 новостей разделили
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Тут важна не только сама победа на ЧМ, но и то как она была добыта, как Лео тащил Аргентину к титулу. Это была великая история.
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Ответ Капибарбер
Бесконечное нытье после 18.12.22 бесценно 😆
Это всегда поднимает моё настроение
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Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Так все было наоборот пока лео с пенками не выиграл чм , для фанов месси было убогим что рон выиграл евро с 3 мя пенальти а теперь они переобулись )
У рональду 0 Евро, гол Эдера не считается же, как когда Ди Мария забивал это не считается же 😂😂
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