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Румынские и албанские рабочие подрались на стройке «Камп Ноу». 6 человек пострадали, всех участников драки уволили

На стройке стадиона «Камп Ноу» произошла серьезная драка между рабочими.

Сегодня днем две группы рабочих, одна из которых состояла из румын, а другая из албанцев, подрались, используя палки. В результате столкновения шесть человек получили легкие ранения. На данный момент причины, приведшие к драке, неизвестны. Вместе с тем все участники драки были уволены.

Отмечается, что подобное происходит на стройплощадке не в первый раз. 23 мая произошла еще одна драка с использованием палок и строительных материалов. В результате произошедшего два человека были ранены и четверо арестованы.

Работы по реконструкции домашнего стадиона «Барселоны» должны были продлиться один сезон, но их срок был увеличен. При этом клуб получил разрешение на работу строителей 24 часа в сутки посменно.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: COPE
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logoКамп Ноу
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