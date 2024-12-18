«Фламенго» поздравил Винисиуса с выигрышем приза The Best.

«Вини, очень трудно найти слова, чтобы сказать, как сильно мы тебя любим.

Видеть тебя – значит видеть друг друга. Твои мечты – наши мечты. Твои трудности – наши трудности. Твои победы – наши победы.

Ты в полной мере воплощаешь те ценности, в которые «Фламенго» верит и защищает: любовь к спорту, борьба до последней капли пота, радость побед, ярость из-за несправедливости и сила перед лицом невзгод.

Ты гордость и вдохновение всей Бразилии. Очень приятно видеть твое прозвище, напечатанное на футболках, слышать, как поют твое имя и восхищаются им миллионы детей, которые пытаются быть тобой.

Мы знали, что этот день настанет, и мы в полном восторге. Весь мир – твой, твой народ празднует!» – говорится в заявлении бразильского клуба, в котором Винисиус начал играть в футбол.

Винисиус выиграл премию The Best. Опередил Родри хотя бы в рейтинге ФИФА