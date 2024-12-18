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«Заслуженно, бро 💪🏾». Мбаппе – Винисиусу о призе The Best

Килиан Мбаппе поздравил Винисиуса с наградой лучшему футболисту мира.

Ранее бразильский вингер «Реала» выиграл премию ФИФА The Best.

«Заслуженно, бро 🔥💪🏾🎖️», – написал француз, опубликовав фото одноклубника с наградой.

Винисиус выиграл премию The Best. Опередил Родри хотя бы в рейтинге ФИФА

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: RMC Sport
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