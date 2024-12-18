391 гол забили в РПЛ за 18 туров. 48% – позиционные атаки, 9% – пенальти, 22% – другие стандарты
Компания Rustat оценила типологию голов в первой части сезона чемпионата России.
За 18 туров команды забили 391 гол. 186 (48%) из них были забиты после позиционных атак, 83 (21%) – после быстрых атак. 86 мячей (22%) забили со стандартов без учета пенальти. С 11-метровой отметки забили 36 голов (9%).
Чаще всего команды забивали на отрезке с 60-й по 75-ю минуты – 71 гол. Реже всего – в добавленное к первому тайму время (9 мячей).
Показатель xG (ожидаемых голов) на удар в среднем составил 0,13. Среднее расстояние ударов – 17,2 метра. Процент точных ударов – 38.
Угальде, Глушенков, Батраков, Кордоба, Барко, Круговой, Умяров – в символической сборной РПЛ от Rustat
Угальде – лучший в сезоне РПЛ по xG и ударам в створ. Бителло лидирует по xA и передачам под удар, Батраков – второй
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