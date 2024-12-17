Джейми Каррагер: «Рэшфорду пора покинуть «Манчестер Юнайтед». Мы слишком много о нем говорим. Пути клуба и футболиста неизбежно разойдутся»

Джейми Каррагер считает, что Маркус Рэшфорд должен уйти из «Манчестер Юнайтед».

Футболист не попал в заявку манкунианцев на матч против «Манчестер Сити» (2:1).

«Большинство тренеров хотят донести до футболистов послание о стандартах клуба. В каком-то смысле это выглядит более важным решением, чем кажется на самом деле.

Я говорю о том, является ли Маркус Рэшфорд футболистом стартового состава «Манчестер Юнайтед »? Насколько он хорош?

Если честно, думаю, что мы слишком много говорим о Рэшфорде. Это хороший футболист, но не великий.

Для «Манчестер Юнайтед» это хороший игрок. Но ему пора покинуть клуб, но кто знает, найдутся ли желающие забрать его, учитывая зарплату, которую Маркус получает.

На каком-то этапе пути клуба и футболиста неизбежно разойдутся. И для Рэшфорда, и для клуба – чем быстрее, тем лучше», – сказал бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер .