Анчелотти о финале Межконтинентального кубка: «Нам важно выиграть еще один трофей – хотим подытожить успешный прошлый сезон «Реала». «Пачука» показала себя сильной командой»
Завтра мадридцы сыграют против мексиканской «Пачуки» в финале кубка, который пройдет в Катаре.
«Участие в финале Межконтинентального кубка ФИФА говорит об отличном выступлении в предыдущем сезоне. Это одно из самых важных событий. Начиная сезон, вы хотите быть там, хотите сыграть в финале. Нам посчастливилось участвовать в нем благодаря настрою и целеустремленности. Безусловно, мы постараемся выиграть. Победа «Пачуки» над «Ботафого» стала неожиданностью, они показали себя очень сильной командой.
[Финалы] всегда разные. Иногда стиль игры соперника полностью противоположен европейскому футболу. Отличается интенсивность, иногда соперник сильнее физически, отличается тактика – поэтому играть в таких матчах всегда приятно. Думаю, это будет отличный финал.
Мы должны хорошо подытожить предыдущий успешный сезон. Конечно, для клуба очень важно выиграть еще один международный клубный турнир, потому что у нас много болельщиков по всему миру, и они были бы рады, если бы мы выиграли этот трофей» – сказал главный тренер «Реала».
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