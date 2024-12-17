Анчелотти о финале Межконтинентального кубка: «Нам важно выиграть еще один трофей – хотим подытожить успешный прошлый сезон «Реала». «Пачука» показала себя сильной командой»

Карло Анчелотти отметил важность Межконтинентального кубка ФИФА для «Реала».

Завтра мадридцы сыграют против мексиканской «Пачуки» в финале кубка, который пройдет в Катаре.

«Участие в финале Межконтинентального кубка ФИФА говорит об отличном выступлении в предыдущем сезоне. Это одно из самых важных событий. Начиная сезон, вы хотите быть там, хотите сыграть в финале. Нам посчастливилось участвовать в нем благодаря настрою и целеустремленности. Безусловно, мы постараемся выиграть. Победа «Пачуки» над «Ботафого » стала неожиданностью, они показали себя очень сильной командой.

[Финалы] всегда разные. Иногда стиль игры соперника полностью противоположен европейскому футболу. Отличается интенсивность, иногда соперник сильнее физически, отличается тактика – поэтому играть в таких матчах всегда приятно. Думаю, это будет отличный финал.

Мы должны хорошо подытожить предыдущий успешный сезон. Конечно, для клуба очень важно выиграть еще один международный клубный турнир, потому что у нас много болельщиков по всему миру, и они были бы рады, если бы мы выиграли этот трофей» – сказал главный тренер «Реала ».