Мбаппе восстановился после травмы, врачи разрешили ему сыграть в финале Межконтинентального кубка. Не исключен выход Килиана в старте «Реала»
Килиану Мбаппе разрешили сыграть в финале Межконтинентального кубка ФИФА.
По информации Marca, нападающий «Реала» полностью восстановился после травмы, полуенной в матче с «Аталантой» (3:1) в 6-м туре Лиги чемпионов. Сегодня Мбаппе обсудил с врачами и тренерским штабом возможное участие в матче с «Пачукой», и французу разрешили сыграть в завтрашней встрече.
Сообщается, что не исключен выход Мбаппе в стартовом составе «Реала». Карло Анчелотти и его штаб примут решение по итогам предматчевой тренировки.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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