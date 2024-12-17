Мбаппе восстановился после травмы, врачи разрешили ему сыграть в финале Межконтинентального кубка. Не исключен выход Килиана в старте «Реала»

Килиану Мбаппе разрешили сыграть в финале Межконтинентального кубка ФИФА.

По информации Marca, нападающий «Реала» полностью восстановился после травмы, полуенной в матче с «Аталантой» (3:1) в 6-м туре Лиги чемпионов. Сегодня Мбаппе обсудил с врачами и тренерским штабом возможное участие в матче с «Пачукой», и французу разрешили сыграть в завтрашней встрече.

Сообщается, что не исключен выход Мбаппе в стартовом составе «Реала ». Карло Анчелотти и его штаб примут решение по итогам предматчевой тренировки.