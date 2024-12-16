Мбаппе, Винисиус, Беллингем, Модрич, Куртуа, Тчуамени, Асенсио – в заявке «Реала» на Межконтинентальный кубок
«Реал» опубликовал финальную заявку на финал Межконтинентального кубка.
Мадридцы сыграют против мексиканской «Пачуки» в финале кубка, который пройдет в среду в Катаре.
В заявку вошли:
Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Фран Гонсалес.
Защитники: Лукас Васкес, Хесус Вальехо, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Юссеф Энрикес, Марко Асенсио, Лоренсо Агуадо.
Полузащитники: Джуд Беллингем, Эдуардро Камавинга, Федерико Вальверде, Лука Модрич, Орельен Тчуамени, Арда Гюлер, Дани Себальос.
Атакующие: Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Родриго, Эндрик, Браим Диас, Гонсало Гарсия, Виктор Муньос.
Мбаппе работает с личным остеопатом и физиотерапевтом. Форвард «Реала» хочет сыграть в финале Межконтинентального кубка
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Реала»
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