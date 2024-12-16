Мбаппе, Винисиус, Беллингем, Модрич, Куртуа, Тчуамени, Асенсио – в заявке «Реала» на Межконтинентальный кубок

«Реал» опубликовал финальную заявку на финал Межконтинентального кубка.

Мадридцы сыграют против мексиканской «Пачуки» в финале кубка, который пройдет в среду в Катаре.

В заявку вошли:

Вратари: Тибо Куртуа , Андрей Лунин , Фран Гонсалес .

Защитники: Лукас Васкес , Хесус Вальехо , Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Юссеф Энрикес, Марко Асенсио, Лоренсо Агуадо.

Полузащитники: Джуд Беллингем, Эдуардро Камавинга, Федерико Вальверде, Лука Модрич, Орельен Тчуамени, Арда Гюлер, Дани Себальос.

Атакующие: Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Родриго, Эндрик, Браим Диас, Гонсало Гарсия, Виктор Муньос.

Мбаппе работает с личным остеопатом и физиотерапевтом. Форвард «Реала» хочет сыграть в финале Межконтинентального кубка