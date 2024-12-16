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Мбаппе, Винисиус, Беллингем, Модрич, Куртуа, Тчуамени, Асенсио – в заявке «Реала» на Межконтинентальный кубок

«Реал» опубликовал финальную заявку на финал Межконтинентального кубка.

Мадридцы сыграют против мексиканской «Пачуки» в финале кубка, который пройдет в среду в Катаре.

В заявку вошли:

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Фран Гонсалес.

Защитники: Лукас Васкес, Хесус Вальехо, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Юссеф Энрикес, Марко Асенсио, Лоренсо Агуадо.

Полузащитники: Джуд Беллингем, Эдуардро Камавинга, Федерико Вальверде, Лука Модрич, Орельен Тчуамени, Арда Гюлер, Дани Себальос.

Атакующие: Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Родриго, Эндрик, Браим Диас, Гонсало Гарсия, Виктор Муньос.

Мбаппе работает с личным остеопатом и физиотерапевтом. Форвард «Реала» хочет сыграть в финале Межконтинентального кубка

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Реала»
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoвысшая лига Мексика
logoПачука
logoМежконтинентальный кубок ФИФА
logoКилиан Мбаппе
logoФран Гарсия
logoАрда Гюлер
logoХесус Вальехо
logoБраим Диас
Виктор Муньос Вильянуэва
logoФедерико Вальверде
logoЭндрик
logoЛука Модрич
logoФран Гонсалес
logoЭдуардо Камавинга
logoРодриго
logoГонсало Гарсия Торрес
logoАндрей Лунин
logoДжуд Беллингем
logoЛукас Васкес
logoЮссеф Энрикес
logoМарко Асенсио
logoТибо Куртуа
logoАнтонио Рюдигер
logoВинисиус Жуниор
logoДани Себальос
logoОрельен Тчуамени
logoЛоренсо Агуадо
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