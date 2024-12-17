«МЮ» расследует утечку стартового состава на дерби с «Ман Сити» в соцсети за день до матча. Клуб опросил минимум двух звездных игроков (The Times)
«МЮ» расследует утечку стартового состава на матч с «Манчестер Сити».
В воскресенье «Манчестер Юнайтед» одержал победу в гостевом дерби (2:1) в рамках 16-го тура АПЛ.
Как сообщает The Times, информация о стартовом составе «МЮ» распространилась за день до матча и была опубликована в нескольких аккаунтах болельщиков в разных соцсетях.
Клуб опросил нескольких игроков основного состава на предмет причастности их или кого-либо из их окружения к произошедшему – известно, что в день утечки как минимум два опрошенных футболиста «МЮ» заходили в социальные сети.
«Манчестер Юнайтед», в свою очередь, отрицает, что ведет официальное расследование инцидента.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Times
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