«МЮ» расследует утечку стартового состава на дерби с «Ман Сити» в соцсети за день до матча. Клуб опросил минимум двух звездных игроков (The Times)

«МЮ» расследует утечку стартового состава на матч с «Манчестер Сити».

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» одержал победу в гостевом дерби (2:1) в рамках 16-го тура АПЛ .

Как сообщает The Times, информация о стартовом составе «МЮ» распространилась за день до матча и была опубликована в нескольких аккаунтах болельщиков в разных соцсетях.

Клуб опросил нескольких игроков основного состава на предмет причастности их или кого-либо из их окружения к произошедшему – известно, что в день утечки как минимум два опрошенных футболиста «МЮ» заходили в социальные сети.

«Манчестер Юнайтед », в свою очередь, отрицает, что ведет официальное расследование инцидента.