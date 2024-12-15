Онана выложил фото, где он облокотился на согнутого Бернарду после победы «МЮ» над «Сити»

Андре Онана потроллил «Сити» после победы «МЮ».

«Манчестер Юнайтед » обыграл «Манчестер Сити » в 16-м туре АПЛ (2:1), забив на 88-й и 90-й минутах.

После матча вратарь «МЮ» выложил в соцсетях кадр с игры, на котором Онана стоит облокотившись сбоку на согнувшегося Бернарду Силву .

Фото: instagram.com/andreonana.24