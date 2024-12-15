Онана выложил фото, где он облокотился на согнутого Бернарду после победы «МЮ» над «Сити»
Андре Онана потроллил «Сити» после победы «МЮ».
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в 16-м туре АПЛ (2:1), забив на 88-й и 90-й минутах.
После матча вратарь «МЮ» выложил в соцсетях кадр с игры, на котором Онана стоит облокотившись сбоку на согнувшегося Бернарду Силву.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Андре Онана
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