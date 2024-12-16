Болельщик «Ман Сити» умер на матче с «МЮ». Мужчина потерял сознание у входа на стадион, его увезли на скорой

Болельщик «Манчестер Сити» умер во время дерби с «МЮ».

В матче 16-го тура АПЛ «Манчестер Сити » уступил со счетом 1:2, дважды пропустив на последних минутах.

По информации Manchester Evening News, инцидент произошел за несколько минут до начала матча возле одного из входов на «Этихад Стэдиум ». Мужчина потерял сознание и упал на пол – по словам очевидцев, стюарды оказывали ему помощь около 20 минут, после чего болельщика увезли на машине скорой помощи.

Сегодня «Манчестер Сити» сообщил о смерти болельщика.

«Манчестер Сити» в курсе трагической новости о том, что один из наших болельщиков скончался в результате медицинского инцидента на вчерашнем матче.

В это невероятно трудное время мысли всех сотрудников клуба с его семьей и друзьями», – говорится в заявлении клуба.