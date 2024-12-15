Кин о победе «МЮ» в дерби: «Сити» рассыпался, но «Юнайтед» должен воспользоваться этим и набрать обороты. Это искра, которая была им нужна»

Рой Кин надеется, что победа над «Ман Сити» поможет «МЮ» набрать форму.

«Манчестер Юнайтед» выиграл дерби в гостях (2:1) в 16-м туре АПЛ .

«У «Юнайтед» был очень хороший день, но теперь им предстоит сыграть с «Тоттенхэмом » в четверг – это вызов. Сейчас им необходимо включиться. Возможно, это та самая искра, которая им нужна, тренеру и игрокам, которые целовали эмблему в конце матча.

Они должны набрать обороты в этом сезоне, пока этого не было. Это был период «стоп-старта», попаданий и промахов. «Ман Сити » немного рассыпался, но «МЮ» нужно этим воспользоваться. Включиться в матче с «Тоттенхэмом» и показать энергичную игру», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед ».

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