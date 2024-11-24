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  • «Тоттенхэм» не оштрафовал Бентанкура за шутку о корейцах. Родриго на слушаниях в FA назвал свои слова «саркастическим ответом» на то, что журналист не назвал Сона по имени (The Guardian)
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«Тоттенхэм» не оштрафовал Бентанкура за шутку о корейцах. Родриго на слушаниях в FA назвал свои слова «саркастическим ответом» на то, что журналист не назвал Сона по имени (The Guardian)

«Тоттенхэм» не оштрафовал Родриго Бентанкура за шутку о корейцах.

Напомним, в июне в сети распространился ролик с участием уругвайского футболиста, в котором телеведущий просит у Бентанкура футболку его партнера по команде. «Сонни? Это может быть и футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково», – ответил Родриго. Впоследствии хавбек извинился перед Сон Хын Мином в соцсетях.

Бентанкур был отстранен на 7 матчей за шутку, которую Футбольная ассоциация Англии сочла расистской. «Тоттенхэм» подал апелляцию на решение FA, рассчитывая сократить срок бана.

По информации The Guardian, клуб не применил в отношении Бентанкура внутренних мер в связи с инцидентом. Клуб признал, что полузащитник должен понести наказание за свои высказывания, но считает применение санкций делом футбольных властей.

Считается, что позиция клуба основана на том, что Бентанкур не хотел оскорбить кого-либо своей шуткой, а вопрос журналиста показался ему «оскорбительным». На слушаниях по делу уругваец заявил, что с сарказмом ответил на вопрос интервьюера, потому что тот назвал Сона «корейцем», не упоминая его имени.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Guardian
logoРодриго Бентанкур
logoТоттенхэм
дисквалификации
logoпремьер-лига Англия
дискриминация
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