«Тоттенхэм» не оштрафовал Бентанкура за шутку о корейцах. Родриго на слушаниях в FA назвал свои слова «саркастическим ответом» на то, что журналист не назвал Сона по имени (The Guardian)

«Тоттенхэм» не оштрафовал Родриго Бентанкура за шутку о корейцах.

Напомним, в июне в сети распространился ролик с участием уругвайского футболиста, в котором телеведущий просит у Бентанкура футболку его партнера по команде. «Сонни? Это может быть и футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково», – ответил Родриго . Впоследствии хавбек извинился перед Сон Хын Мином в соцсетях.

Бентанкур был отстранен на 7 матчей за шутку, которую Футбольная ассоциация Англии сочла расистской. «Тоттенхэм » подал апелляцию на решение FA, рассчитывая сократить срок бана.

По информации The Guardian, клуб не применил в отношении Бентанкура внутренних мер в связи с инцидентом. Клуб признал, что полузащитник должен понести наказание за свои высказывания, но считает применение санкций делом футбольных властей.

Считается, что позиция клуба основана на том, что Бентанкур не хотел оскорбить кого-либо своей шуткой, а вопрос журналиста показался ему «оскорбительным». На слушаниях по делу уругваец заявил, что с сарказмом ответил на вопрос интервьюера, потому что тот назвал Сона «корейцем», не упоминая его имени.