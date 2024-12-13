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Лукман из «Аталанты» выбрал Роналду, а не Месси: «Криштиану – величайший в истории для меня»

Адемола Лукман предпочел Криштиану Роналду Лионелю Месси.

У футболиста «Аталанты» спросили, кого из этих двух игроков он выбирает. Лукман ответил, что Роналду и добавил: «Криштиану мой GOAT (Greatest of all time — «величайший в истории»)».

Напомним, 39-летний Роналду сейчас выступает за «Аль-Наср», 37-летний Месси играет в «Интер Майами». Статистика Криштиану доступна здесь, Лео – здесь.

Опубликовано: Sports
Источник: SportyTV
logoАдемола Лукман
logoАталанта
logoКриштиану Роналду
logoсерия А Италия
logoЛионель Месси
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoИнтер Майами
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