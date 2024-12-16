Аршавин о Джикии: «Тяжеловат, не для основного состава «Химок» – все читает, но скорости не хватает. Не буду говорить, есть ли там лишний вес»
Андрей Аршавин скептически оценил игровые качества Георгия Джикии.
– Мне кажется, Джикия – не для основного состава «Химок».
– Джикия уже даже до такого уровня не дотягивает?
– Для меня он тяжеловат, я вблизи смотрел матч с «Динамо». Понятно, что он там все читает, но скорости не хватает. Тяжеловато выглядит. Я не буду говорить, есть ли там лишний вес, но просто Джикия мне показался тяжеловатым.
Если «Химки» хотят быть на 8-10-м месте, а не на 13-15-м, то должен быть другой центральный защитник. Например, Фаринья, – сказал бывший форвард «Зенита» и сборной России в эфире шоу «Это футбол, брат!».
Георгий Джикия провел 6 матчей за «Химки» в Мир РПЛ в этом сезоне. Подробная статистика игрока доступна здесь.
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
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