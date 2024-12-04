Бакаев об общении с Джикией в «Химках»: «Он мне говорит: «Я пришел, и ты сразу заиграл». В ОАЭ скучал по атмосфере и уровню партнеров»
В последних 6 матчах за команду в Мир РПЛ на счету 28-летнего полузащитника 4 забитых мяча.
– Чувствуется, что тебе намного удобнее в РПЛ. Ты сам это чувствуешь?
– Конечно удобнее, если честно, когда был в Эмиратах, немножко скучал по атмосфере и уровню партнеров, до конца не мог себя там реализовать. Очень счастлив, что вернулся. Ради таких дней можно, если честно, никуда не уезжать.
– В команде очень близко общаетесь с Георгием Джикией? Вас будто сводит судьба.
– Да (смеется). Он мне говорит: «Я пришел, и ты сразу заиграл».
– Есть ли мечты доказать что‑то «Спартаку», вернуться?
– Нет, кому‑то что‑то доказывать не собираюсь, просто хочу хорошо играть и приносить пользу, а там уже будет видно, что и как, – сказал полузащитник подмосковного клуба, права на которого принадлежат «Зениту».
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