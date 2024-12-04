Бакаев об общении с Джикией в «Химках»: «Он мне говорит: «Я пришел, и ты сразу заиграл». В ОАЭ скучал по атмосфере и уровню партнеров»

Зелимхан Бакаев рассказал об общении с Георгием Джикией в «Химках».

В последних 6 матчах за команду в Мир РПЛ на счету 28-летнего полузащитника 4 забитых мяча.

– Чувствуется, что тебе намного удобнее в РПЛ. Ты сам это чувствуешь?

– Конечно удобнее, если честно, когда был в Эмиратах, немножко скучал по атмосфере и уровню партнеров, до конца не мог себя там реализовать. Очень счастлив, что вернулся. Ради таких дней можно, если честно, никуда не уезжать.

– В команде очень близко общаетесь с Георгием Джикией? Вас будто сводит судьба.

– Да (смеется). Он мне говорит: «Я пришел, и ты сразу заиграл».

– Есть ли мечты доказать что‑то «Спартаку», вернуться?

– Нет, кому‑то что‑то доказывать не собираюсь, просто хочу хорошо играть и приносить пользу, а там уже будет видно, что и как, – сказал полузащитник подмосковного клуба, права на которого принадлежат «Зениту ».