«Реал» сыграет с «Пачукой» в финале Межконтинентального кубка 18 декабря в Катаре

«Реал» сыграет с «Пачукой» в финале Межконтинентального кубка.

Мексиканский клуб обыграл египетский «Аль-Ахли» в плей-офф (0:0, 6:5 по пенальти) и вышел в финал турнира.

В решающем матче «Пачука » встретится с мадридским «Реалом », победителем Лиги чемпионов.

Финал Межконтинентального кубка состоится 18 декабря в Катаре.