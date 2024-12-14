«Реал» сыграет с «Пачукой» в финале Межконтинентального кубка 18 декабря в Катаре
«Реал» сыграет с «Пачукой» в финале Межконтинентального кубка.
Мексиканский клуб обыграл египетский «Аль-Ахли» в плей-офф (0:0, 6:5 по пенальти) и вышел в финал турнира.
В решающем матче «Пачука» встретится с мадридским «Реалом», победителем Лиги чемпионов.
Финал Межконтинентального кубка состоится 18 декабря в Катаре.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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