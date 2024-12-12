Мбаппе полетит с «Реалом» на финал Межконтинентального кубка, но его шансы сыграть малы
Участие Килиана Мбаппе в финале Межконтинентального кубка не исключено.
Нападающий «Реала» получил повреждение бедра в матче с «Аталантой» (3:2) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Сегодня стало известно, что восстановление 25-летнего француза займет около 10 дней. Утверждалось, что Мбаппе наверняка пропустит матч Ла Лиги против «Райо Вальекано» в субботу, при этом у форварда «Реала» есть «небольшие шансы» сыграть в финале Межконтинентального кубка ФИФА 18 декабря.
Как сообщает журналист Хосе Луис Санчес, Килиан полетит на финал вместе с командой, но его шансы принять участие в матче за трофей не так велики.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: El Chiringuito TV
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