Мбаппе полетит с «Реалом» на финал Межконтинентального кубка, но его шансы сыграть малы

Участие Килиана Мбаппе в финале Межконтинентального кубка не исключено.

Нападающий «Реала» получил повреждение бедра в матче с «Аталантой» (3:2) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Сегодня стало известно , что восстановление 25-летнего француза займет около 10 дней. Утверждалось, что Мбаппе наверняка пропустит матч Ла Лиги против «Райо Вальекано» в субботу, при этом у форварда «Реала » есть «небольшие шансы» сыграть в финале Межконтинентального кубка ФИФА 18 декабря.

Как сообщает журналист Хосе Луис Санчес, Килиан полетит на финал вместе с командой, но его шансы принять участие в матче за трофей не так велики.