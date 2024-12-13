Каррагер об «МЮ»: «Рэшфорда надо продать, его потенциал не реализован. Бруну был одним из лучших, но за него можно получить хорошую сумму. Ему 30»

Джейми Каррагер считает, что Маркуса Рэшфорда и Бруну Фернандеша стоит продать.

«Аморим взял на себя управление неэффективной командой с высокими зарплатами, и расходы нужно урезать, чтобы он мог инвестировать в нужных ему игроков. Учитывая, как много игроков упали в цене с момента присоединения к «Манчестер Юнайтед », меня не удивляет, что такие большие имена, как Маркус Рэшфорд , связывают с уходом.

«Юнайтед» следует продать его, поскольку он со своим дорогостоящим контрактом не приносит ценности. Одиннадцати голов в 48 матчах Премьер-лиги за последние 18 месяцев недостаточно.

Слишком много плясок было вокруг Рэшфорда за последние несколько сезонов, его потенциал не был реализован. Сейчас ему 27 лет, и он должен быть в расцвете сил. В тройке нападающих Рашфорд последний. «Юнайтед» никогда не выиграет Премьер-лигу или Лигу чемпионов, если он будет лидером атаки.

Дилемма также может возникнуть с Бруну Фернандешем . В отличие от Рэшфорда, Фернандеш был одним из лучших игроков «Юнайтед» в трудный период и блистал бы, если вокруг него на «Олд Траффорд» были бы более качественные игроки. Но сейчас ему 30, и, возможно, имеет смысл продать его, чтобы выручить средства.

Аморим может смотреть на это по-другому и полагать, что Фернандеш, если обдуманно купить ему новых партнеров, принесет команде больше пользы. Однако стоит рассмотреть продажу, поскольку Фернандеш – один из немногих игроков, за которого можно получить значительную сумму, если с правилами прибыльности и устойчивости будут проблемы.

Я всегда считал, что Фернандеш – большой талант, а не великий игрок. Он создает много моментов, но может быть очень недисциплинированным с мячом и без него. Из-за этого «Юнайтед» становится намного сложнее защищаться компактно, поскольку он гоняется за мячом по всему полю. Для болельщиков это выглядит как большая приверженность команде, но тренер будет рвать на себе волосы», – заявил экс-защитник «Ливерпуля».