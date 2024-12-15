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Жорже Мендеш: «Роналду – лучший футболист в истории. Он продолжает забивать гол за голом, бить рекорд за рекордом»

Жорже Мендеш назвал Криштиану Роналду лучшим в истории футбола.

«Криштиану продолжает забивать гол за голом, бить рекорд за рекордом и наслаждаться тем, что он делает так хорошо.

Я говорю это не в первый раз и не в последний: для меня он всегда будет лучшим игроком в истории футбола», – сказал агент.

Мендеш считал «полным бредом» интервью Роналду Моргану. После него между агентом и игроком наступил разрыв

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Tuttosport
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЖорже Мендеш
агенты
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