Жорже Мендеш: «Роналду – лучший футболист в истории. Он продолжает забивать гол за голом, бить рекорд за рекордом»
Жорже Мендеш назвал Криштиану Роналду лучшим в истории футбола.
«Криштиану продолжает забивать гол за голом, бить рекорд за рекордом и наслаждаться тем, что он делает так хорошо.
Я говорю это не в первый раз и не в последний: для меня он всегда будет лучшим игроком в истории футбола», – сказал агент.
Мендеш считал «полным бредом» интервью Роналду Моргану. После него между агентом и игроком наступил разрыв
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Tuttosport
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