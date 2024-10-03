Форвард «Химок» Садыгов про разговоры о помощи отца клубу: «Раньше давило, сейчас пусть говорят, что хотят. Спокойно отношусь»

Илья Садыгов высказался о разговорах о связях его отца с «Химками».

Отец Ильи Садыгова бизнесмен Туфан Садыгов оказывает поддержку подмосковному клубу.

«Химки » в домашнем матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России победили «Ростов» (2:2, в серии пенальти – 8:7). Садыгов вышел в стартовом составе и был заменен на 56‑й минуте, не отметившись результативными действиями.

– Насколько на тебя давят разговоры о том, что твой отец помогает клубу?

– Раньше давило. Сейчас пусть говорят, как говорится. Я спокойно к этому отношусь. У каждого свое мнение, пусть говорят, что хотят, — сказал Садыгов «Матч ТВ ».

В текущем сезоне Садыгов-младший сыграл 3 матча в Мир РПЛ и отметился одной результативной передачей. Его статистика – здесь .