Форвард «Химок» Садыгов про разговоры о помощи отца клубу: «Раньше давило, сейчас пусть говорят, что хотят. Спокойно отношусь»
Илья Садыгов высказался о разговорах о связях его отца с «Химками».
Отец Ильи Садыгова бизнесмен Туфан Садыгов оказывает поддержку подмосковному клубу.
«Химки» в домашнем матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России победили «Ростов» (2:2, в серии пенальти – 8:7). Садыгов вышел в стартовом составе и был заменен на 56‑й минуте, не отметившись результативными действиями.
– Насколько на тебя давят разговоры о том, что твой отец помогает клубу?
– Раньше давило. Сейчас пусть говорят, как говорится. Я спокойно к этому отношусь. У каждого свое мнение, пусть говорят, что хотят, — сказал Садыгов «Матч ТВ».
В текущем сезоне Садыгов-младший сыграл 3 матча в Мир РПЛ и отметился одной результативной передачей. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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