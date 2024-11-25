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  • Тихий о комментаторах: «Вопрос в понимании игры. Человек изумительно сыграл, но вместо этого – вау, давай разберем эмблему топ-клуба и передачу Пьянича, потому что он иностранец»
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Тихий о комментаторах: «Вопрос в понимании игры. Человек изумительно сыграл, но вместо этого – вау, давай разберем эмблему топ-клуба и передачу Пьянича, потому что он иностранец»

Дмитрий Тихий высказался о футбольных комментаторах.

– Вы слышали, что Дзюба и Карпин говорили про комментаторов?

– Слова Дзюбы не слышал, а что говорил Карпин – да. Есть много моментов. Иногда даже какие-то выражения нефутбольные, особенно когда новые комментаторы.

Терминологией не владеют, есть ошибки, неправильное произношение. Но это мелочи. Вопрос в понимании игры.

Видишь, что человек изумительно сыграл на опережение, но вместо этого – вау, давай разберем эмблему топ-клуба и шикарную передачу Пьянича, потому что он иностранец.

Но когда игрок «Факела» дважды уберет соперника на замахе и отдаст классную передачу, об этом не скажут.

Маленьким клубам или маленьким футболистам не придают значения. Мне скажут – так и должно быть, но я считаю, что нет.

– Но во время трансляций выключаете звук?

– Нет, но не прислушиваюсь, телевизор не на максимальной громкости, потому что есть много разных моментов. Просто не придаю значения тому, что они говорят.

Есть предпочтения у комментаторов к определенному клубу или футболисту, и они только о нем и говорят. Или сменился тренер, общаются они с комментатором или что, но говорят, как преобразилась игра или потухла, а я сморю и не понимаю, где она преобразилась или потухла.

Смотрю картину и думаю, может, это я чего-то не вижу, а комментаторы прямо настолько в порядке, разбираются.

Критиковать можно сколько угодно, но мне ни в коем случае не хочется обидеть комментаторов – они делают свою работу, стараются, красавцы.

Но пусть стараются обращать внимание не только на топ-клубы, а хотя бы иногда заглядывают и в Первую лигу, чтобы знать футболистов.

Есть люди вроде Неценко, которые специализируются на конкретных чемпионатах. Блин, когда их слушаешь, понимаешь, что знают все от А до Я – могут рассказать про игроков резерва, что с кем произошло даже в предпоследней команде второй Бундеслиги.

Слушаешь и думаешь – ничего себе. А у нас не так подробно, – сказал бывший защитник «Пари НН» и «Химок» Дмитрий Тихий.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoДмитрий Тихий
logoАлександр Неценко
logoпремьер-лига Россия
logoМиралем Пьянич
logoВалерий Карпин
logoАртем Дзюба
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