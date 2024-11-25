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Тихий об иностранных тренерах: «Когда приезжает один, второй, третий – и ничего не меняется, лучше своим дали бы шанс. Так и с игроками»

Дмитрий Тихий не поддерживает стремление звать иностранных тренеров в Мир РПЛ.

«Это не мне решать, но чисто любительское мнение: та же ситуация, что и с футболистами. Если это действительно высококвалифицированный специалист с опытом работы на европейском уровне, как Дик Адвокат, Гус Хиддинк, Роберто Манчини, то да. Это глыбы. Так же и с игроками.

А когда приезжает один, второй, третий – и ничего от этого не меняется, не происходит, лучше, наверное, своим специалистам дали бы шанс.

Если же иностранец может дать результат, то какие тут могут быть вопросы? А если результата нет, за тренера агенты начинают накидывать через СМИ, рассказывать про высокую интенсивность или игру в пас, так и по футболистам это делают», – сказал бывший защитник «Пари НН».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoДмитрий Тихий
logoРоберто Манчини
logoДик Адвокат
logoГус Хиддинк
logoпремьер-лига Россия
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