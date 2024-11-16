Тихий и «Пари НН» расторгли контракт. Защитник не играл с августа
«Пари НН» объявил об уходе защитника Дмитрия Тихого.
Нижегородский клуб расторг контракт с 32-летним игроком по взаимному соглашению сторон.
Тихий выступал за «Пари НН» с лета 2023 года. В 26 матчах за клуб во всех турнирах на счету защитника две результативные передачи.
В текущем сезоне Мир РПЛ Тихий провел 4 игры. Последний раз он выходил на поле 9 августа в матче с «Химками» (1:0), в котором получил травму и выбыл на три недели.
Месяц назад, после прихода Виктора Гончаренко на пост тренера «Пари НН», Тихий был переведен на индивидуальную программу тренировок, сообщает Metaratings.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Пари НН»
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