Тихий и «Пари НН» расторгли контракт. Защитник не играл с августа

«Пари НН» объявил об уходе защитника Дмитрия Тихого.

Нижегородский клуб расторг контракт с 32-летним игроком по взаимному соглашению сторон.

Тихий выступал за «Пари НН» с лета 2023 года. В 26 матчах за клуб во всех турнирах на счету защитника две результативные передачи.

В текущем сезоне Мир РПЛ Тихий провел 4 игры. Последний раз он выходил на поле 9 августа в матче с «Химками» (1:0), в котором получил травму и выбыл на три недели.

Месяц назад, после прихода Виктора Гончаренко на пост тренера «Пари НН », Тихий был переведен на индивидуальную программу тренировок, сообщает Metaratings.