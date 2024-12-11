Розе о вылете «Лейпцига» из ЛЧ: «6 поражений в 6 матчах – мы представляли себе все иначе. Из-за обилия травм не в силах выполнить задуманное»

Марко Розе высказался о вылете «Лейпцига» из общего этапа Лиги чемпионов.

Во вторник немецкий клуб уступил «Астон Вилле » (2:3) и лишился шансов на выход в плей-офф.

«Шесть матчей и шесть поражений в Лиге чемпионов – конечно, мы представляли себе все иначе. Соперники здесь очень сложные, так было и сегодня. Могли выйти вперед, но не получилось. Желания у парней хоть отбавляй, но из-за большого числа травмированных игроков, возможно, мы не в силах выполнить все задуманное.

Основное ощущение после матча – это разочарование. Только-только нам удалось одержать две победы подряд [в Бундеслиге], и тут снова поражение. Мы много работаем над собой. Бились сегодня, при счете 2:2 могли выйти вперед, но таков футбол. Порой тебе просто не удается забить решающий гол», – сказал тренер «Лейпцига ».