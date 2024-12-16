Энрике о 3:1 с «Лионом»: «ПСЖ» создал много моментов и заслужил победу, показав цельную игру с самого начала матча»
Луис Энрике оценил победу «ПСЖ» над «Лионом» (3:1) в Лиге 1.
«Думаю, сегодня мы показали цельную игру с самого начала матча. Мы пропустили в ситуации, когда Нуну [Мендеш] не сработал должным образом. В первом тайме было заметно, что когда легко теряешь мяч, соперник мог этим воспользоваться – они уже давно не проигрывали. Ну, а мы создали много моментов и заслужили победу.
Если говорить о качестве игры, то я доволен всеми матчами, даже в Лиге чемпионов. Знаю, что у нас не стопроцентный результат, но это футбол. Мне нравится, что у нас все больше игроков, способных выходить в стартовом составе – это создает конкуренцию. Важно, чтобы команда была очень хорошей», – сказал тренер «ПСЖ».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RMC
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