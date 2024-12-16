«ПСЖ» не проигрывает в Лиге 1: 11 побед, 4 ничьих. Только у парижан и «Юве» нет поражений в топ-5 лиг

«ПСЖ» продлил серию без поражений в сезоне Лиги 1 до 15 матчей.

Сегодня команда Луиса Энрике обыграла «Лион » (3:1).

Парижане лидируют в чемпионате Франции, набрав 37 очков в 15 матчах: 11 побед, 4 ничьих.

Кроме «ПСЖ », только один клуб в топ-5 лиг Европы еще не проигрывал в чемпионате. Это «Ювентус »: 6 побед, 10 ничьих в Серии А.