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«ПСЖ» не проигрывает в Лиге 1: 11 побед, 4 ничьих. Только у парижан и «Юве» нет поражений в топ-5 лиг

«ПСЖ» продлил серию без поражений в сезоне Лиги 1 до 15 матчей.

Сегодня команда Луиса Энрике обыграла «Лион» (3:1).

Парижане лидируют в чемпионате Франции, набрав 37 очков в 15 матчах: 11 побед, 4 ничьих.

Кроме «ПСЖ», только один клуб в топ-5 лиг Европы еще не проигрывал в чемпионате. Это «Ювентус»: 6 побед, 10 ничьих в Серии А.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
logoПСЖ
logoЮвентус
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
logoЛуис Энрике
logoЛион
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