Отрыв «ПСЖ» от «Марселя» и «Монако» Головина вырос до 7 очков
«ПСЖ» увеличил до 7 очков отрыв в таблице после 15-го тура Лиги 1.
В сегодняшнем матче команда Луиса Энрике обыграла «Лион» со счетом 3:1. Парижане еще ни разу не проиграли в нынешнем сезоне Лиги 1.
«ПСЖ» лидирует в таблице чемпионата Франции, набрав 37 очков. У «Марселя» и «Монако» Александра Головина, занимающих, соответственно, 2-ю и 3-ю строчки, по 30 очков.
Четвертым идет «Лилль», пятым – «Лион», шестой – «Ницца».
В следующем туре «ПСЖ» сыграет с «Монако». Матч пройдет 18 декабря.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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