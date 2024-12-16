Отрыв «ПСЖ» от «Марселя» и «Монако» Головина вырос до 7 очков

«ПСЖ» увеличил до 7 очков отрыв в таблице после 15-го тура Лиги 1.

В сегодняшнем матче команда Луиса Энрике обыграла «Лион» со счетом 3:1. Парижане еще ни разу не проиграли в нынешнем сезоне Лиги 1.

«ПСЖ» лидирует в таблице чемпионата Франции, набрав 37 очков. У «Марселя » и «Монако » Александра Головина, занимающих, соответственно, 2-ю и 3-ю строчки, по 30 очков.

Четвертым идет «Лилль », пятым – «Лион», шестой – «Ницца».

В следующем туре «ПСЖ » сыграет с «Монако». Матч пройдет 18 декабря.