Ямаль мог повредить голеностоп в матче с «Леганесом» после подката Неу. Вингер «Барсы» просил замену перед перерывом, но доиграл до 75-й минуты

Ламин Ямаль, вероятно, получил повреждение в матче с «Леганесом».

«Барселона » на своем поле проиграла в матче 17-го тура Ла Лиги (0:1).

На 18-й минуте игры хавбек «Леганеса » Иван Неу сбил 17-летнего вингера в подкате. В момент контакта голеностоп Ямаля неестественно вывернулся. Арбитр Алехандро Квинтеро не зафиксировал фол в этом эпизоде.

Перед завершением первого тайма Ямаль жестом попросил замену, но в итоге доиграл тайм. Он вышел на поле после перерыва и был заменен на 75-й минуте на Гави.

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