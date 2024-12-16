Мареска о шансах «Челси» на титул: «Дело не в том, сколько матчей мы выиграем. Нужно быть реалистами. Есть вещи, которые мы должны делать лучше»
Энцо Мареска оценил победу «Челси» над «Брентфордом» (2:1) в АПЛ.
Об игре
«Мы создали моменты. Мы могли забить больше. Мы заслужили победу».
Об удалении Кукурельи
«Я не видел вторую желтую карточку. Судья сказал, что вторая желтая карточка была за плохое поведение. Есть вещи, которые мы можем делать лучше.
Только две команды пропустили меньше, чем мы. В обороне мы играем неплохо. Мы хотели бы закончить матч без пропущенных голов, но другая команда тоже пытается забить.
О борьбе за титул
«Дело не в том, сколько матчей мы выиграем. Суть в том, чтобы быть реалистами. Есть вещи, которые мы должны делать лучше. Вот почему я сказал, что мы не готовы [к борьбе за титул]», – сказал тренер «Челси».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: BBC
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