«Челси» выиграл 7 матчей подряд, серия без поражений команды Марески – 10 игр
«Челси» продлил победную серию.
Лондонцы обыграли «Брентфорд» в 16-м туре АПЛ (2:1).
Это седьмая подряд победа «Челси». Кроме того, команда Энцо Мареска не проигрывает на протяжении 10 игр кряду – 8 побед и 2 ничьих.
Последнее поражение было 30 октября от «Ньюкасла» в Кубке английской лиги (0:2).
«Челси» набрал 34 очка и занимает второе место в таблице АПЛ. У «Ливерпуля» 36 баллов и игра в запасе.
В следующем матче «Челси» сыграет с «Шэмрок Роверс» в Лиге конференций. Встреча пройдет 19 декабря.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем