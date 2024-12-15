«Челси» выиграл 7 матчей подряд, серия без поражений команды Марески – 10 игр

«Челси» продлил победную серию.

Лондонцы обыграли «Брентфорд » в 16-м туре АПЛ (2:1).

Это седьмая подряд победа «Челси ». Кроме того, команда Энцо Мареска не проигрывает на протяжении 10 игр кряду – 8 побед и 2 ничьих.

Последнее поражение было 30 октября от «Ньюкасла» в Кубке английской лиги (0:2).

«Челси» набрал 34 очка и занимает второе место в таблице АПЛ. У «Ливерпуля» 36 баллов и игра в запасе.

В следующем матче «Челси» сыграет с «Шэмрок Роверс» в Лиге конференций. Встреча пройдет 19 декабря.