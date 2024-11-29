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Димарко, Гарначо, Кудус – среди претендентов на приз Пушкаша за лучший гол года от ФИФА

ФИФА назвала претендентов на премию автору самого красивого гола года.

Стали известны номинанты на премию Пушкаша – награда носит имя бывшего капитана сборной Венгрии Ференца Пушкаша.

При определении номинантов на премию учитывался период с 21 августа 2023 по 10 августа 2024.

Награду вручат на церемонии The Best 27 декабря в Дубае.

Список претендентов выглядит следующим образом:

Хасан Аль-Хайдос (Катар – Китай, 22 января 2024);

Терри Антонис («Мельбурн Сити» – «Вестерн Сидней Уондерерс», 12 марта 2024);

Яссин Бензия (Алжир – ЮАР, 27 марта 2024);

Вальтер Боу («Ланус» – «Тигре», 5 августа 2024);

Майкл Чиринос (Коста-Рика – Гондурас, 24 марта 2024);

Федерико Димарко («Интер» – «Фрозиноне», 12 ноября 2023);

Алехандро Гарначо («Эвертон» – «Манчестер Юнайтед», 26 ноября 2023);

Мохаммед Кудус («Вест Хэм» – «Фрайбург», 14 марта 2024);

Денис Омеди («Кампала Сити» Консил – «Китара», 6 августа 2024);

Пол Онуачу («Трабзонспор» – «Коньяспор», 10 ноября 2023);

Джейден Филоджин-Байдейс («Ротерхэм» – «Халл Сити», 13 февраля 2024).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт ФИФА
logoFIFA Puskas Award
logoХасан Аль-Хайдос
Вальтер Боу
logoЯссин Бензия
logoТерри Антонис
logoПол Онуачу
logoФедерико Димарко
logoМохаммед Кудус
logoДжейден Филоджин-Байдейс
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