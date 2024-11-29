Димарко, Гарначо, Кудус – среди претендентов на приз Пушкаша за лучший гол года от ФИФА

ФИФА назвала претендентов на премию автору самого красивого гола года.

Стали известны номинанты на премию Пушкаша – награда носит имя бывшего капитана сборной Венгрии Ференца Пушкаша. При определении номинантов на премию учитывался период с 21 августа 2023 по 10 августа 2024. Награду вручат на церемонии The Best 27 декабря в Дубае. Список претендентов выглядит следующим образом: Хасан Аль-Хайдос (Катар – Китай, 22 января 2024); Терри Антонис («Мельбурн Сити » – «Вестерн Сидней Уондерерс», 12 марта 2024); Яссин Бензия (Алжир – ЮАР, 27 марта 2024); Вальтер Боу («Ланус » – «Тигре», 5 августа 2024); Майкл Чиринос (Коста-Рика – Гондурас, 24 марта 2024); Федерико Димарко («Интер» – «Фрозиноне», 12 ноября 2023); Алехандро Гарначо («Эвертон» – «Манчестер Юнайтед», 26 ноября 2023); Мохаммед Кудус («Вест Хэм» – «Фрайбург», 14 марта 2024); Денис Омеди («Кампала Сити» Консил – «Китара», 6 августа 2024); Пол Онуачу («Трабзонспор» – «Коньяспор», 10 ноября 2023); Джейден Филоджин-Байдейс («Ротерхэм» – «Халл Сити», 13 февраля 2024).