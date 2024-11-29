Димарко, Гарначо, Кудус – среди претендентов на приз Пушкаша за лучший гол года от ФИФА
Стали известны номинанты на премию Пушкаша – награда носит имя бывшего капитана сборной Венгрии Ференца Пушкаша.
При определении номинантов на премию учитывался период с 21 августа 2023 по 10 августа 2024.
Награду вручат на церемонии The Best 27 декабря в Дубае.
Список претендентов выглядит следующим образом:
Хасан Аль-Хайдос (Катар – Китай, 22 января 2024);
Терри Антонис («Мельбурн Сити» – «Вестерн Сидней Уондерерс», 12 марта 2024);
Яссин Бензия (Алжир – ЮАР, 27 марта 2024);
Вальтер Боу («Ланус» – «Тигре», 5 августа 2024);
Майкл Чиринос (Коста-Рика – Гондурас, 24 марта 2024);
Федерико Димарко («Интер» – «Фрозиноне», 12 ноября 2023);
Алехандро Гарначо («Эвертон» – «Манчестер Юнайтед», 26 ноября 2023);
Мохаммед Кудус («Вест Хэм» – «Фрайбург», 14 марта 2024);
Денис Омеди («Кампала Сити» Консил – «Китара», 6 августа 2024);
Пол Онуачу («Трабзонспор» – «Коньяспор», 10 ноября 2023);
Джейден Филоджин-Байдейс («Ротерхэм» – «Халл Сити», 13 февраля 2024).
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