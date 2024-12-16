Бруну стал рекордсменом «МЮ» по голам с пенальти в АПЛ, обойдя Руни. Португалец реализовал 21 из 25 попыток
Бруну Фернандеш стал лучшим пенальтистом в истории «Манчестер Юнайтед» в АПЛ.
В матче с «Манчестер Сити» (2:1) полузащитник забил с 11-метровой отметки на 88-й минуте.
Бруну реализовал 21 из 25 пенальти в матчах АПЛ и достиг лучшего результата в истории клуба по голам с точки в лиге.
Португалец обошел Уэйна Руни, реализовавшего за «МЮ» в лиге 20 пенальти из 28 попыток.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
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