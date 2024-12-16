Бруну стал рекордсменом «МЮ» по голам с пенальти в АПЛ, обойдя Руни. Португалец реализовал 21 из 25 попыток

Бруну Фернандеш стал лучшим пенальтистом в истории «Манчестер Юнайтед» в АПЛ.

В матче с «Манчестер Сити » (2:1) полузащитник забил с 11-метровой отметки на 88-й минуте.

Бруну реализовал 21 из 25 пенальти в матчах АПЛ и достиг лучшего результата в истории клуба по голам с точки в лиге.

Португалец обошел Уэйна Руни , реализовавшего за «МЮ » в лиге 20 пенальти из 28 попыток.