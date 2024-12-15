Нунеш привез пенальти в ворота «Ман Сити» в дерби с «МЮ» – хавбек отдал неточный пас, а потом сбил Диалло на 86-й. Бруну забил и сравнял счет – 1:1
«МЮ» сравнял счет с пенальти в матче с «Сити».
На 86-й минуте хавбек «горожан» Матеуш Нунеш отдал слабый пас вратарю Эдерсону. Мяч перехватил Амад Диалло, полузащитник «МЮ» вышел один на один с бразильцем, но был сбит подоспевшим Нунешем в штрафной «Сити».
Главный судья Энтони Тэйлор назначил пенальти в пользу «МЮ», который реализовал Бруну Фернандеш, сравняв счет в матче.
Через пару минут Диалло принес «МЮ» победу со счетом 2:1.
Изображение: кадр из трансляции
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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