Нунеш привез пенальти в ворота «Ман Сити» в дерби с «МЮ» – хавбек отдал неточный пас, а потом сбил Диалло на 86-й. Бруну забил и сравнял счет – 1:1

«МЮ» сравнял счет с пенальти в матче с «Сити».

На 86-й минуте хавбек «горожан» Матеуш Нунеш отдал слабый пас вратарю Эдерсону. Мяч перехватил Амад Диалло , полузащитник «МЮ» вышел один на один с бразильцем, но был сбит подоспевшим Нунешем в штрафной «Сити ».

Главный судья Энтони Тэйлор назначил пенальти в пользу «МЮ», который реализовал Бруну Фернандеш , сравняв счет в матче.

Через пару минут Диалло принес «МЮ » победу со счетом 2:1.

Изображение: кадр из трансляции

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.