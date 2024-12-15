Бруну после 2:1 с «Ман Сити»: «Диалло великолепен, в такой форме его невозможно остановить»

Бруну Фернандеш высоко оценил игру Амада Диалло в матче с «Манчестер Сити».

«МЮ» одержал гостевую победу в дерби в 16-м туре АПЛ (2:1), уступая до 88-й минуты. Диалло заработал пенальти, с которого Бруну сравнял счет, а затем забил победный гол манкунианцев на 90-й минуте.

«Он в порядке, он делает великие дела, и у него еще многое впереди. Сегодня он снова показал, что всегда полон сил. Поэтому он заработал пенальти и забил. Он великолепен. Когда он в такой форме, его невозможно остановить.

Я лишь хочу, чтобы он продолжал работать, и он это делает. Сегодня он здорово сыграл, но я уверен, что он может играть так каждую неделю. Сейчас он заслуженно получает свои шансы.

О пенальти

«У меня был отличный момент, когда мы все еще уступали 0:1. Я лишь попытался перекинуть Эдерсона .

Пенальти – это напряженный момент, они играют важную роль. Я способен успокоиться в трудные моменты».

Об адаптации под руководством Рубена Аморима

«Это процесс, мы знаем, чего он требует и чего хочет. Что бы ни случилось, мы придерживаемся того, что делаем», – сказал капитан «Манчестер Юнайтед » в эфире Sky Sports.