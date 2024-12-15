«Оскар достается…» Хейлунд стихотворением высмеял Уокера за падение после стычки с ним
В первом тайме матча АПЛ «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» (1:2) защитник «горожан» рухнул на газон после того, как нападающий «МЮ» уперся ему лбом в лоб. Судья Энтони Тэйлор показал обоим по желтой карточке.
После игры Хейлунд стихотворением посмеялся над поведением Уокера.
«Манчестер – красный
Фиалки – синие
Какой матч прекрасный
Но Оскар достается…» – написал датчанин в инстаграме, приложил фото стычки с Уокером.
В оригинале Хейлунд написал так:
«Manchester is red
Violets are blue
What a brilliant performance
But the Oscar goes to…»
Это отсылка к популярному в англоязычной среде стихотворению Roses are red, Violets are blue, Sugar is sweet, And so are you. Распространены пародийные четверостишия, в которых сохраняются только первые две строки.
Изображения: скриншоты трансляции Viaplay
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