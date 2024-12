«Оскар достается…» Хейлунд стихотворением высмеял Уокера за падение после стычки с ним

Расмус Хейлунд высмеял Кайла Уокера за симуляцию.

В первом тайме матча АПЛ «Манчестер Сити » – «Манчестер Юнайтед » (1:2) защитник «горожан» рухнул на газон после того, как нападающий «МЮ» уперся ему лбом в лоб. Судья Энтони Тэйлор показал обоим по желтой карточке.

После игры Хейлунд стихотворением посмеялся над поведением Уокера.

«Манчестер – красный

Фиалки – синие

Какой матч прекрасный

Но Оскар достается…» – написал датчанин в инстаграме, приложил фото стычки с Уокером.

В оригинале Хейлунд написал так:

«Manchester is red

Violets are blue

What a brilliant performance

But the Oscar goes to…»

Это отсылка к популярному в англоязычной среде стихотворению Roses are red, Violets are blue, Sugar is sweet, And so are you. Распространены пародийные четверостишия, в которых сохраняются только первые две строки.

