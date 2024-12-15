Диалло о 2:1 с «Сити»: «МЮ» показал, что может выиграть любой матч»
Амад Диалло высказался о победе «МЮ» над «Сити» (2:1).
Полузащитник «МЮ» заработал пенальти, который реализовал Бруну Фернандеш на 88-й минуте, и забил победный гол на 90-й.
«Мы хотели выиграть эту игру. Это было непросто. Во втором тайме мы хорошо прессинговали, хотели победить, и показали, что можем выиграть любой матч.
Хочу поблагодарить Бога за это. Давайте насладимся сегодняшним днем и будем готовиться к следующей игре», – сказал Диалло.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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