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  • Бернарду об 1:2 с «МЮ»: «Сити» заслужил это – в конце мы играли как 15-летние. Дело не в удаче, мы принимали глупые решения»
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Бернарду об 1:2 с «МЮ»: «Сити» заслужил это – в конце мы играли как 15-летние. Дело не в удаче, мы принимали глупые решения»

Бернарду Силва назвал заслуженным поражение «Манчестер Сити» в дерби.

«Горожане» проиграли «Манчестер Юнайтед» (1:2) в домашнем матче 16-го тура АПЛ, пропустив на 88-й и 90-й минутах.

«Мы полностью заслужили то, что случилось. На таком уровне можно говорить о неудаче, если [это происходит] в одном матче или в двух. Если речь идет о 10 играх, то дело не в этом.

Если на 87-й минуте дерби при счете 1:0 в вашу пользу вы получаете угловой, а мяч потом попадает к вашему вратарю, и назначается пенальти в пользу соперника, друг мой… Если вы принимаете такие глупые решения за три-четыре минуты до конца, то вы заслуживаете того, чтобы заплатить за это.

Если посмотреть на игру, то победить могла только одна команда. Но в конце концов мы проиграли – и так не только в одной игра, но и во многих матчах в последнее время.

Мы должны посмотреть на себя со стороны. Дело не в удаче. Дело в решениях, которые мы принимаете. Сегодня на последних минутах мы играли так, будто нам по 15 лет, и поплатились за это», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
logoМанчестер Юнайтед
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoБернарду Силва
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