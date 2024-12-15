Гвардиола после 1:2 с «МЮ»: «Оправданий нет. Я недостаточно хорош. Я должен находить решения, но не сделал этого»

Пеп Гвардиола заявил, что он недостаточно хорош.

«Манчестер Сити » проиграл «Манчестер Юнайтед » (1:2) в дерби в рамках АПЛ .

«Мне особо нечего сказать. Оправданий нет. «МЮ» был невероятно настойчив. Мы два сезона подряд не проигрывали 8 матчей за сезон. Мы не можем оправдать это.

Дело не в том или ином игроке. Мы пропустили голы, это наша вина. Мы не играем хладнокровно. Результаты плохие, игра не была выдающейся. Я понимаю ситуацию, но такова реальность.

Игроки должны знать, что такие ситуации случаются. В штрафной нужно быть осторожным. Дело не в Матеуше , он играл очень хорошо на неродной позиции крайнего защитника.

Но дело не в этом, мы должны играть лучше. Хороший результат поможет нам проявить себя, но сейчас у нас его нет. Нужно продолжать.

Я недостаточно хорош. Я босс, тренер, я должен находить решения, но пока я этого не сделал. Такова реальность.

Мы хотим играть лучше, создавать моменты. Но сейчас это невозможно», – сказал тренер «горожан».

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