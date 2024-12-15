Аморим о победе над «Сити» в концовке: «Невероятно. Думаю, «МЮ» это заслужил. Случился Ферги-тайм, произошла магия»

Рубен Аморим сравнил победу «МЮ» над «Ман Сити» с магией.

«Манчестер Юнайтед » вырвал победу в гостевом матче АПЛ с «горожанами» (2:1), забив на 88-й и 90-й минутах.

«Это было невероятно. Я думаю, мы это заслужили. Это был очень тяжелый матч, но мы верили до конца.

Нам удалось забить, нам нужна была эта победа, это было важно для нас и для наших болельщиков. Мы были в игре 90 минут, и это очень хорошо.

Я верил. Затем случился Ферги-тайм, все сошлось, и произошла магия. Это был хороший день для нас.

Наш клуб должен выигрывать такие матчи, я понимаю радость наших болельщиков, но нам нужно продолжать [работать]. Нам нужно многое улучшить, но сегодня ребята заслужили победу. Они были в игре до последней минуты, и это важно для нас», – сказал тренер «МЮ».

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