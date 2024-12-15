Аморим выиграл первое дерби как тренер «МЮ» в АПЛ – до него это удалось лишь Фергюсону
Рубен Аморим выиграл свое первое дерби во главе «Манчестер Юнайтед».
«МЮ» обыграл «Манчестер Сити» в гостях (2:1) в матче 16-го тура АПЛ, уступая в счете до 88-й минуты.
Аморим стал лишь вторым тренером манкунианцев, одержавшим победу в своем первом манчестерском дерби в рамках Премьер-лиги.
До португальца это удалось лишь Алексу Фергюсону.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Squawka
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