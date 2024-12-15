Аморим выиграл первое дерби как тренер «МЮ» в АПЛ – до него это удалось лишь Фергюсону

Рубен Аморим выиграл свое первое дерби во главе «Манчестер Юнайтед».

«МЮ » обыграл «Манчестер Сити » в гостях (2:1) в матче 16-го тура АПЛ , уступая в счете до 88-й минуты.

Аморим стал лишь вторым тренером манкунианцев, одержавшим победу в своем первом манчестерском дерби в рамках Премьер-лиги.

До португальца это удалось лишь Алексу Фергюсону .