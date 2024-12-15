Аморим обыграл Гвардиолу второй раз за 41 день. Тренер «МЮ» не уступает Пепу три матча подряд
Пеп Гвардиола проиграл Рубену Амориму второй раз за 41 день.
«Манчестер Юнайтед» вырвал победу в гостевом матче АПЛ с «Манчестер Сити» (2:1), забив на 88-й и 90-й минутах.
Рубен Аморим обыграл тренера «горожан» второй раз за 2 месяца. 5 ноября «Спортинг» под руководством португальца разгромил «Ман Сити» в Лиге чемпионов (4:1).
Всего тренеры встретились 4 раза: две победы Аморима, одна победа Гвардиолы, одна ничья. В марте 2022-го «Спортинг» и «Сити» сыграли вничью в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0), 15 февраля того же года «горожане» разгромили соперника в первой игре противостояния (5:0).
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Transfermarkt
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