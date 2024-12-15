У «Гавра» Кузяева 10 поражений в 12 последних матчах. Команда идет предпоследней в Лиге 1
«Гавр» Кузяева проиграл 3-й матч подряд в Лиге 1.
Сегодня команда, в составе которой выступает Далер Кузяев, крупно проиграла «Страсбуру» (0:3) в матче 15-го тура чемпионата Франции. До этого «Гавр» уступил «Ницце» (1:2) и «Анжеру» (0:1).
В последних 12 матчах «Гавр» потерпел 10 поражений. Команда занимает предпоследнее, 17-е, место в таблице Лиги 1, набрав 12 очков.
Кузяев в нынешнем сезоне провел за «Гавр» 11 матчей в Лиге 1 и забил один гол – в ворота «Монако». Россиянин оставался в запасе в двух последних матчах команды.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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