У «Гавра» Кузяева 10 поражений в 12 последних матчах. Команда идет предпоследней в Лиге 1

«Гавр» Кузяева проиграл 3-й матч подряд в Лиге 1.

Сегодня команда, в составе которой выступает Далер Кузяев , крупно проиграла «Страсбуру » (0:3) в матче 15-го тура чемпионата Франции. До этого «Гавр » уступил «Ницце» (1:2) и «Анжеру» (0:1).

В последних 12 матчах «Гавр» потерпел 10 поражений. Команда занимает предпоследнее, 17-е, место в таблице Лиги 1, набрав 12 очков.

Кузяев в нынешнем сезоне провел за «Гавр» 11 матчей в Лиге 1 и забил один гол – в ворота «Монако». Россиянин оставался в запасе в двух последних матчах команды.