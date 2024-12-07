У «Гавра» Кузяева 9 поражений в 11 последних матчах. У Далера 1 гол в сезоне – в ворота «Монако»
«Гавр» потерпел 9-е поражение в 11 последних матчах.
Команда под руководством Дидье Дигара проиграла «Ницце» со счетом 1:2 в матче 14-го тура Лиги 1.
Это 9-е поражение «Гавра» в 11 последних матчах чемпионата Франции.
Команда набрала 12 очков в 14 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице.
У полузащитника «Гавра» Далера Кузяева 1 гол в 11 матчах нынешнего сезона. В 5-м туре Лиги 1 бывший хавбек «Зенита» поразил ворота «Монако».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости