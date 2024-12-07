У «Гавра» Кузяева 9 поражений в 11 последних матчах. У Далера 1 гол в сезоне – в ворота «Монако»

«Гавр» потерпел 9-е поражение в 11 последних матчах.

Команда под руководством Дидье Дигара проиграла «Ницце» со счетом 1:2 в матче 14-го тура Лиги 1.

Это 9-е поражение «Гавра» в 11 последних матчах чемпионата Франции.

Команда набрала 12 очков в 14 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице.

У полузащитника «Гавра » Далера Кузяева 1 гол в 11 матчах нынешнего сезона. В 5-м туре Лиги 1 бывший хавбек «Зенита» поразил ворота «Монако ».