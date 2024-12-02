6-летнему болельщику запретили посещать стадион «Гавра» до конца года. Он бросал картонные стаканчики и бумажные шарики в друга, они упали рядом с полем

6-летнему болельщику запретили посещать стадион «Гавра».

По информации L’Equipe, такое решение было принято после матча между «Гавром » и «Реймсом » (0:3) в начале ноября.

Во время второго тайма ребенок бросал картонные стаканчики и бумажные шарики в сторону своего друга. Они упали рядом с полем, за рекламными щитами, и ни в кого не попали.

«Это немного печально, но мы должны реагировать на такие ситуации и на ухудшение поведения. Мы должны повысить осведомленность тех, кто за нас болеет, и показать, что стадион должен оставаться местом для праздника, а не местом, где можно выпустить пар», – заявил источник в клубе.

6-летний болельщик не сможет посещать домашние матчи своей команды до начала следующего года. Его родителям сообщили об этом по почте, они не стали возражать.