Кин о Уокере после стычки с Хейлундом: «Это красная. Ему должно быть стыдно так падать»

Рой Кин считает, что Кайл Уокер должен был быть удален в дерби с «Ман Юнайтед».

В первом тайме матча АПЛ защитник «Манчестер Сити» рухнул на газон после того, как Расмус Хейлунд уперся ему лбом в лоб. Судья Энтони Тэйлор показал обоим по желтой карточке.

«Это красная для Уокера . Ему должно быть стыдно так падать, он же опытный игрок. Это не контакт, посмотрите на это!

Я не знаю этого парня, и мне стыдно за него! Он же выше этого, правда же? Не уверен», – заявил бывший капитан «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.

Изображения: скриншоты трансляции Viaplay

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити » – «Манчестер Юнайтед» (1:0, второй тайм).