Кин о Уокере после стычки с Хейлундом: «Это красная. Ему должно быть стыдно так падать»
Рой Кин считает, что Кайл Уокер должен был быть удален в дерби с «Ман Юнайтед».
В первом тайме матча АПЛ защитник «Манчестер Сити» рухнул на газон после того, как Расмус Хейлунд уперся ему лбом в лоб. Судья Энтони Тэйлор показал обоим по желтой карточке.
«Это красная для Уокера. Ему должно быть стыдно так падать, он же опытный игрок. Это не контакт, посмотрите на это!
Я не знаю этого парня, и мне стыдно за него! Он же выше этого, правда же? Не уверен», – заявил бывший капитан «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.
Изображения: скриншоты трансляции Viaplay
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» (1:0, второй тайм).
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: City Xtra
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